Умер легендарный американский композитор Джим Стейнман
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В возрасте 73 лет скончался американский композитор и продюсер Джим Стейнман. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Джим Стейнман написал хиты для Селин Дион, Air Supply и Бонни Тайлер. Брат продюсера рассказал, что Стейнман умер от почечной недостаточности после непродолжительной болезни.
Стейнман родом из Нью-Йорка. Начал свою карьеру в музыкальном театре, а прославился оригинальным мюзиклом “Двигатель мечты” и музыкой к “Балу Вампиров”.
Самыми известными работами Стейнмана стал альбом “Bat Out of Hell” исполнителя Мита Лоуф.
Напомним
Американский рэпер и актер DMX умер в возрасте 50 лет. Также недавно ни стало актера Уолтера Олкевича, сыгравший в “Твин Пикс”.