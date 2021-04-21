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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Умер легендарный американский композитор Джим Стейнман

Умер легендарный американский композитор Джим Стейнман

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В возрасте 73 лет скончался американский композитор и продюсер Джим Стейнман. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Джим Стейнман написал хиты для Селин Дион, Air Supply и Бонни Тайлер. Брат продюсера рассказал, что Стейнман умер от почечной недостаточности после непродолжительной болезни.

Стейнман родом из Нью-Йорка. Начал свою карьеру в музыкальном театре, а прославился оригинальным мюзиклом “Двигатель мечты” и музыкой к “Балу Вампиров”.

Самыми известными работами Стейнмана стал альбом “Bat Out of Hell” исполнителя Мита Лоуф.

Напомним

Американский рэпер и актер DMX умер в возрасте 50 лет. Также недавно ни стало актера Уолтера Олкевича, сыгравший в “Твин Пикс”.

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