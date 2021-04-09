У США помер репер DMX

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"Ми з сумом повідомляємо, що улюблений нами DMX пішов з життя у віці 50 років в лікарні Уайт-Плейнс в оточенні сім'ї, після того як кілька днів він був підключений до апаратів життєзабезпечення. Музика Ерла надихала незліченних фанатів по всьому світу, і його легендарне спадщина буде жити вічно", - наводить журнал заяву сім'ї.

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DMX був доставлений в лікарню 2 квітня після того, як йому стало погано в його будинку в Нью-Йорку. За даними журналу, у виконавця стався серцевий напад. Його негайно помістили у відділення реанімації, однак, як зазначає видання, до того моменту кров не надходила в мозок артиста близько 30 хвилин і до моменту своєї смерті він був без свідомості.

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50-річний DMX був відомий тим, що шість його альбомів дебютували на першому місці в хіт-параді музичного журналу Billboard. Репер знявся майже в 20 фільмах, включаючи бойовики "Ромео повинен померти" (Romeo Must Die, 2000) і "Від колиски до могили" (Cradle 2 the Grave, 2003).