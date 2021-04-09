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В США умер рэпер DMX

В США умер рэпер DMX

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Американский рэпер и актер DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на его семью, передает УНН.

Цитата

"Мы с грустью сообщаем, что любимый нами DMX ушел из жизни в возрасте 50 лет в больнице Уайт-Плейнс в окружении семьи, после того как несколько дней он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Музыка Эрла вдохновляла бесчисленных фанатов по всему миру, и его легендарное наследие будет жить вечно", - приводит журнал заявление семьи.

Детали

DMX был доставлен в больницу 2 апреля после того, как ему стало плохо в его доме в Нью-Йорке. По данным журнала, у исполнителя случился сердечный приступ. Его немедленно поместили в отделение реанимации, однако, как отмечает издание, до того момента кровь не поступала в мозг артиста около 30 минут и до момента своей смерти он был без сознания.

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50-летний DMX был известен тем, что шесть его альбомов дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. Рэпер снялся почти в 20 фильмах, включая боевики "Ромео должен умереть" (Romeo Must Die, 2000) и "От колыбели до могилы" (Cradle 2 the Grave, 2003).

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