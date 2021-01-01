У Британії помер репер MF Doom

Так, про смерть музиканта повідомила в Instagram дружина виконавця Жасмін із прив'язкою до 31 жовтня 2020 року.

Музикант помер 31 жовтня, однак про його смерть повідомили лише у новорічну ніч. Причини його смерті не уточнюються.

Думілей виступав під сценічним образом, який імітує стиль суперлиходія доктора Дума з коміксів Marvel. Він носив маску і на частині концертів за нього співали двійники. Всього він записав шість студійних альбомів.

Нагадаємо, помер виконавець ролі Жофрея з кіносаги "Анжеліка".