У Британії помер репер MF Doom
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сім'я американського репера Деніела Думілея, який відомий під творчим псевдонімом MF Doom, повідомила що він помер на 50 році життя. Про це сказано на сторінці виконавця у Instagram, передає УНН.
Так, про смерть музиканта повідомила в Instagram дружина виконавця Жасмін із прив'язкою до 31 жовтня 2020 року.
Музикант помер 31 жовтня, однак про його смерть повідомили лише у новорічну ніч. Причини його смерті не уточнюються.
Думілей виступав під сценічним образом, який імітує стиль суперлиходія доктора Дума з коміксів Marvel. Він носив маску і на частині концертів за нього співали двійники. Всього він записав шість студійних альбомів.
Нагадаємо, помер виконавець ролі Жофрея з кіносаги "Анжеліка".
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