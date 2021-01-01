В Британии умер рэпер MF Doom
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Семья американского рэпера Дэниэла Думилея, который известен под творческим псевдонимом MF Doom, сообщила, что он умер на 50 году жизни. Об этом говорится на странице исполнителя в Instagram, передает УНН.
Так, о смерти музыканта сообщила в Instagram жена исполнителя Жасмин с привязкой до 31 октября 2020 года.
Музыкант умер 31 октября, однако о его смерти сообщили только в новогоднюю ночь. Причины его смерти не уточняются.
Думилей выступал под сценическим образом, который имитирует стиль суперзлодея доктора Дума из комиксов Marvel. Он носил маску и на части концертов за него пели двойники. Всего он записал шесть студийных альбомов.
Напомним, умер исполнитель роли Жофрея с киносаги "Анжелика".
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