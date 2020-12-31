Умер исполнитель роли Жофрея с киносаги "Анжелика"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Французский актер, режиссер и театральный деятель Робер Оссейн умер в четверг в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в его семье, передает УНН со ссылкой на Le Point.
По информации издания, Оссейн умер от осложнений вызванных заболеванием Covid-19. СМИ сообщает, что актер заразился во время прошлой госпитализации. Он умер на следующий день после своего дня рождения. Вчера актеру исполнилось 93 года.
Его жена, актриса Кандис Пату рассказала, что Оссейн умер утром 31 декабря в больнице. Врачи зафиксировали у него проблемы связанные с дыханием.
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Напомним, Оссейн снялся более чем в 100 фильмах для кино и телевидения. Одной из самых известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаги "Анжелика - маркиза ангелов".
Также он исполнил роли в фильмах "Профессионал", "Ограбление", "Неизвестный в доме", "Антарктическая повесть", "Отверженные" и многих других французских картинах.
Актер был удостоен звания командора ордена Почетного легиона.