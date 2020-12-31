Помер виконавець ролі Жофрея із кіносаги "Анжеліка"

За інформацією видання, Оссейн помер від ускладнень викликаних захворюванням на Covid-19. ЗМІ повідомляє, що актор заразився під час минулої госпіталізації. Він помер на наступний день після свого дня народження. Вчора акторові виповнилося 93 роки.

Його дружина, актриса Кандіс Пату розповіла, що Оссейн помер вранці 31 грудня в лікарні. Лікарі зафіксували у нього проблеми пов'язані з диханням.

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Нагадаємо, Оссейн знявся більш ніж в 100 фільмах для кіно і телебачення. Однією з найвідоміших робіт Оссейна була роль графа Жоффрея де Пейрака у французькій кіносаги "Анжеліка - маркіза ангелів".

Також він виконав ролі у фільмах "Професіонал", "Пограбування", "Невідомий в будинку", "Антарктична повість", "Знедолені" і багатьох інших французьких картинах.

Актор був удостоєний звання командора ордена Почесного легіону.