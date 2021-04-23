Помер 57-річний американський репер Shock G

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“34 роки тому у нас виникла божевільна ідея створити хіп-хоп групу та підкорити світ. Незабаром наші мрії перетворилися в реальність. А тепер його немає з нами... Спочивай з миром, мій друг і колега Грег Джейкобс!” — написав Чопмастер Джей в Instagram.

Батько Shock G, Едвард Ракер, пізніше підтвердив цю новину TMZ, сказавши, що репер був знайдений мертвим в четвер у готельному номері в місті Тампа, штат Флорида. Причини смерті не розкривають, але Ракер заявив, що ознак травми немає і що буде проводитися розтин.

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Джейкобс був також відомий як MC Blowfish, Icey-Michael Boston, Computer Woman, ButtaFly та Peanut Hakeem, але Shock G був його найвідоміший персонаж: з протезом у нозі, пледом, в окулярах Groucho.

Shock G став відомий завдяки хітовій пісні Digital Underground “The Humpty Dance” та роботі з Тупаком Шакуром.

Нагадаємо

У віці 73 років 19 квітня помер американський композитор і продюсер Джим Стейнман. Американський репер і актор DMX помер 9 квітня у віці 50 років.