Поляков предупредили о скорости ветра до 100 км/час

"Мы прогнозируем, что эти погодные явления будут сопровождаться осадками в виде дождя, которые достигнут 40 мм, в некоторых местах может быть 50 мм, с сильным порывистым ветром до 90 км/час. Однако не исключено, что в некоторых местах порывы ветра превысят скорость 100 км/час. Конечно, предвидятся также осадки в виде града", - сказала Гражина Домбровская.



Как сообщал УНН, по данным УкрГидрометцентра, 16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.