Поляків попередили про швидкість вітру до 100 км/год
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Жителів польщі попереджають про погані погодні умови. Про це повідомляє УНН з посилань на Польське радіо.
"Ми прогнозуємо, що ці погодні явища будуть супроводжуватися опадами у вигляді дощу, які досягнуть 40 мм, в деяких місцях може бути 50 мм, з сильним поривчастим вітром до 90 км/год. Однак не виключено, що в деяких місцях пориви вітру перевищать швидкість 100 км/год. Звичайно, передбачаються також опади у вигляді граду ", - сказала Гражина Домбровська.
Як повідомляв УНН, за даними Укргідрометцентру, 16 червня в західних областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с .