Поляки пытались вывезти из Украины лекарства и косметику на полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. На украинско-польской границе во Львовской области правоохранители выявили незаконное перемещение через границу бытовых товаров и лекарственных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.
Так, в пункте пропуска "Краковец" по инициативе оперативных сотрудников Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины были направлены на дополнительный осмотр два микроавтобуса IVECO. За рулем транспортных средств из Украины ехали граждане Польши 1966 и 1969 года рождения.
В ходе совместной с сотрудниками таможни углубленной проверки транспортных средств в одном из них обнаружены незадекларированные лекарственные средства, в другом - косметические изделия.
Дальнейшее производство по делу осуществляют работники таможни.
Предварительная сумма оценки товаров составила 500 тысяч гривен.
Напомним, с территории России пытались незаконно переместить косметику и автозапчасти.