Поляки пытались вывезти из Украины лекарства и косметику на полмиллиона гривен

Так, в пункте пропуска "Краковец" по инициативе оперативных сотрудников Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины были направлены на дополнительный осмотр два микроавтобуса IVECO. За рулем транспортных средств из Украины ехали граждане Польши 1966 и 1969 года рождения.

В ходе совместной с сотрудниками таможни углубленной проверки транспортных средств в одном из них обнаружены незадекларированные лекарственные средства, в другом - косметические изделия.

Дальнейшее производство по делу осуществляют работники таможни.

Предварительная сумма оценки товаров составила 500 тысяч гривен.

Напомним, с территории России пытались незаконно переместить косметику и автозапчасти.