Поляки намагалися вивезти з України ліки та косметику на півмільйона гривень

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. На українсько-польському кордоні у Львівській області правоохоронці виявили незаконне переміщення через кордон побутових товарів та лікарських засобів. Про це УНН повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби України.

Так, в пункті пропуску "Краківець" за ініціативи оперативних співробітників Західного регіонального управління Держприкордонслужби України було направлено на додатковий огляд два мікроавтобуси IVECO. За кермом транспортних засобів із України їхали громадяни Польщі 1966 та 1969 років народження.

У ході спільної з працівниками митниці поглибленої перевірки транспортних засобів в одному з них виявлено незадекларовані лікарські засоби, в іншому – косметичні вироби.

Подальше провадження у справі здійснюють працівники митниці.

Попередня сума оцінки товарів склала 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, з території Росії намагалися незаконно перемістити косметику та автозапчастини.

Українські Національні Новини

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