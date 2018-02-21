Поляк Станчак стал вице-президентом "Укртрансгаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Поляк Павел Юзеф Станчак с прошлой недели приступил к исполнению обязанностей вице-президента ОАО "Укртрансгаз". Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", передает УНН.
"Павел Юзеф Станчак избран членом правления, вице-президентом "Укртрансгаза" сроком на один год в соответствии с решением акционера №142 от 6 ноября 2017 года. С ним уже подписан контракт и с прошлой недели он приступил к исполнению обязанностей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в зоне ответственности П.Станчака: формирование и реализация долгосрочных и краткосрочных планов развития "Укртрансгаза", представление общества в отношениях с органами государственной власти и другими правительственными структурами. Он отвечает за формирование и реализацию единой производственно-технологической, финансово-экономической, правовой, инвестиционной, научно-технической, социальной, кадровой, информационно-презентационной, антикоррупционной политики компании.
Кроме того, на него возложены обязанности по развитию международных отношений, интеграции "Укртрансгаза" в европейское энергетическое пространство, поиску международных партнеров, координации подготовки проектов внешнеэкономических соглашений по транзиту и хранению природного газа, организации и контролю за их выполнением, оформлению соответствующих лицензий и другие функциональные обязанности.
Как сообщал УНН, решением НАК "Нафтогаз Украины" от 6 ноября 2017 года поляк Павел Юзеф Станчак был избран членом правления и вице-президентом ОАО "Укртрансгаз" сроком на 1 год.
Напомним, в СБУ заявили, что не согласовывали назначения поляка Станчака на должность в ОАО "Укртрансгаз".