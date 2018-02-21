Поляк Станчак став віце-президентом "Укртрансгазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Поляк Павел Юзеф Станчак з минулого тижня приступив до виконання обов'язків віце-президента ПАТ "Укртрансгаз". Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу", передає УНН.
“Павел Юзеф Станчак обраний членом правління, віце-президентом „Укртрансгазу“ строком на один рік відповідно до рішення акціонера №142 від 06 листопада 2017 року. З ним вже підписано контракт і з минулого тижня він приступив до виконання обов’язків”, — сказано в повідомленні.
Як зазначається, у зоні відповідальності П.Станчака: формування та реалізація довгострокових і короткострокових планів розвитку “Укртрансгазу”, представлення товариства у відносинах з органами державної влади та іншими урядовими структурами. Він відповідає за формування та реалізацію єдиної виробничо-технологічної, фінансово-економічної, правової, інвестиційної, науково-технічної, соціальної, кадрової, інформаційно-презентаційної, антикорупційної політики компанії.
Крім того, на нього покладено обов’язки з розвитку міжнародних відносин, інтегрування “Укртрансгазу” в європейський енергетичний простір, пошук міжнародних партнерів, координацію підготовки проектів зовнішньоекономічних угод щодо транзиту і зберігання природного газу, організацію та контроль за їхнім виконанням, оформлення відповідних ліцензій та інші функціональні обов’язки.
Як повідомляв УНН, рішенням НАК “Нафтогаз України” від 6 листопада 2017 року поляка Павла Юзефа Станчака обрано членом правління та віце-президентом ПАТ “Укртрансгаз” строком на 1 рік.
Нагадаємо, у СБУ заявляли, що не погоджували призначення поляка Станчака на посаду до ПАТ “Укртрансгаз”.