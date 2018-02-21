Поляк Станчак став віце-президентом "Укртрансгазу"

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 183553 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 188223 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 320698 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 224090 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 329462 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 215570 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 240548 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255151 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247137 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136436 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити: викрито директора столичного Центру екстреної меддопомоги

Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити: викрито директора столичного Центру екстреної меддопомоги

26 березня, 17:05 • 32404 перегляди
Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

26 березня, 17:24 • 30622 перегляди
Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

26 березня, 17:34 • 34977 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 30204 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

21:27 • 37794 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 148741 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 183550 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 320693 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 329458 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 283289 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 102264 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 90437 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125803 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 143027 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 148292 перегляди
Актуальне
Поляк Станчак став віце-президентом "Укртрансгазу"

Поляк Станчак став віце-президентом "Укртрансгазу"

Київ • УНН

 • 10741 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Поляк Павел Юзеф Станчак з минулого тижня приступив до виконання обов'язків віце-президента ПАТ "Укртрансгаз". Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу", передає УНН.

“Павел Юзеф Станчак обраний членом правління, віце-президентом „Укртрансгазу“ строком на один рік відповідно до рішення акціонера №142 від 06 листопада 2017 року. З ним вже підписано контракт і з минулого тижня він приступив до виконання обов’язків”, — сказано в повідомленні.

Як зазначається, у зоні відповідальності П.Станчака: формування та реалізація довгострокових і короткострокових планів розвитку “Укртрансгазу”, представлення товариства у відносинах з органами державної влади та іншими урядовими структурами. Він відповідає за формування та реалізацію єдиної виробничо-технологічної, фінансово-економічної, правової, інвестиційної, науково-технічної, соціальної, кадрової, інформаційно-презентаційної, антикорупційної політики компанії.

Крім того, на нього покладено обов’язки з розвитку міжнародних відносин, інтегрування “Укртрансгазу” в європейський енергетичний простір, пошук міжнародних партнерів, координацію підготовки проектів зовнішньоекономічних угод щодо транзиту і зберігання природного газу, організацію та контроль за їхнім виконанням, оформлення відповідних ліцензій та інші функціональні обов’язки.

Як повідомляв УНН, рішенням НАК “Нафтогаз України” від 6 листопада 2017 року поляка Павла Юзефа Станчака обрано членом правління та віце-президентом ПАТ “Укртрансгаз” строком на 1 рік.

Нагадаємо, у СБУ заявляли, що не погоджували призначення поляка Станчака на посаду до ПАТ “Укртрансгаз”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.20
Bitcoin
$87,658.20
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.90
Ethereum
$2,020.39