Поляк погиб во время сплава на байдарках на Прикарпатье

Происшествие случилось в селе Олешков Снятынского района. Погибший плыл на байдарке в составе группы туристов.

"1 мая в 15:25 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что в реке Прут в Снятынском районе утонул человек", - говорится в сообщении.

В 19:15 коломыйские водолазы на дне реки Прут обнаружили тело мужчины – гражданина Республики Польша 1985 года рождения.

"По предварительной информации, в один из плавсредств попала молния, и он перевернулся. Предварительно, в нем находилось двое мужчин. Один из них добрался до берега, а второго не нашли", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Карпатах на подъеме на Говерлу обнаружили тело погибшего мужчины, который оказался жителем Хорватии.