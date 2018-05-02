Поляк погиб во время сплава на байдарках на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Во время сплава на байдарках по реке Прут в Ивано-Франковской области погиб гражданин Польши. Об этом УНН сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Происшествие случилось в селе Олешков Снятынского района. Погибший плыл на байдарке в составе группы туристов.
"1 мая в 15:25 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что в реке Прут в Снятынском районе утонул человек", - говорится в сообщении.
В 19:15 коломыйские водолазы на дне реки Прут обнаружили тело мужчины – гражданина Республики Польша 1985 года рождения.
"По предварительной информации, в один из плавсредств попала молния, и он перевернулся. Предварительно, в нем находилось двое мужчин. Один из них добрался до берега, а второго не нашли", - отметили в ГСЧС.
Напомним, в Карпатах на подъеме на Говерлу обнаружили тело погибшего мужчины, который оказался жителем Хорватии.