Поляк загинув під час сплаву на байдарках на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Під час сплаву на байдарках по річці Прут в Івано-Франківській області загинув громадянин Польщі. Про це УНН повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС в Івано-Франківської області.
Подія трапилася в селі Олешків Снятинського району. Загиблий плив на байдарці у складі групи туристів.
"1 травня о 15:25 до оперативно-координаційного центру управління ДСНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що у річці Прут на Снятинщині потонула людина", – йдеться в повідомленні.
О 19:15 коломийські водолази на дні річки Прут виявили тіло чоловіка – громадянина Республіки Польща 1985 року народження.
"За попередньою інформацією, в один із плавзасобів влучила блискавка, і він перекинувся. Попередньо, в ньому знаходилося двоє чоловіків. Один з них дістався до берега, а другого не знайшли", – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, у Карпатах на підйомі на Говерлу виявили тіло загиблого чоловіка, який виявився жителем Хорватії.