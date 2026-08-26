Получили взятку в размере 140 000 долларов за застройку - депутатам Волыньсовета объявили о подозрении

$44.670.0352.090.07
ukenru
14:09 • 6438 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 55
13:41 • 6552 просмотра
Трамп впервые прокомментировал визит директора ЦРУ в москву, упомянул о войне в Украине
12:49 • 6558 просмотра
Новое правительство Венгрии признало россию угрозой для Европы и мира - Spiegel
11:45 • 22191 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto
26 августа, 08:38 • 27404 просмотра
В Херсоне россияне нанесли авиаудар по ТЭЦ, есть существенные разрушения - Нафтогаз
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 40546 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:17 • 22884 просмотра
Детские сады в Украине: хватает ли мест в новом учебном году
Эксклюзив
26 августа, 07:05 • 32911 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
26 августа, 05:39 • 26060 просмотра
Украинские дроны FP-1 поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и Wildberries в тамбовской области - Fire PointVideo
26 августа, 04:52 • 29734 просмотра
Утренний удар по Чернигову: погибли женщина и 4-летняя девочка, 14-летнего ребенка госпитализировали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2.4м/с
38%
753мм
Популярные новости
Сильный пожар перекрыл движение на одной из улиц в КиевеPhoto26 августа, 05:32 • 16276 просмотра
Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 годуVideo26 августа, 06:00 • 30804 просмотра
Образ "жертвы системы" для обвиняемого в медицинской халатности: публичная стратегия врача OdrexPhoto26 августа, 06:30 • 28886 просмотра
Администрация Трампа приостановила запись на визовые собеседования по всему миру26 августа, 07:38 • 4192 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto13:15 • 10217 просмотра
публикации
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto13:15 • 10300 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto11:45 • 22193 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 40550 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
Эксклюзив
26 августа, 07:05 • 32914 просмотра
Образ "жертвы системы" для обвиняемого в медицинской халатности: публичная стратегия врача OdrexPhoto26 августа, 06:30 • 28952 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Польша
Донецкая область
Китай
Непал
Реклама
УНН Lite
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 33602 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 32801 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 35254 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 71647 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 71828 просмотра
Актуальное
Отопление
Instagram
Facebook
Социальная сеть
The Economist

Получили взятку в размере 140 000 долларов за застройку - депутатам Волыньсовета объявили о подозрении

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Депутату и первому заместителю председателя Волыньсовета объявили о подозрении в получении 110 тысяч долларов из взятки за содействие застройке. Общая сумма предложения составляла 140 тысяч долларов.

Получили взятку в размере 140 000 долларов за застройку - депутатам Волыньсовета объявили о подозрении

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении депутату Волынского областного совета и первому заместителю председателя Волынского областного совета. Им вменяют получение неправомерной выгоды за содействие в осуществлении строительства в городе Луцке многоквартирного жилого дома, сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

По данным следствия, председатель одной из фракций действовал в сговоре с председателем другой депутатской фракции Волынского облсовета. Вместе они приняли предложение от пользователя земельного участка предоставить 140 тыс. долларов США, из которых 110 тыс. долларов США должны были достаться им и другим депутатам облсовета, а 30 тыс. долларов США - двум председателям депутатских фракций Луцкого горсовета.

Следствие также установило, что владельцем земельного участка является бывший народный депутат.

К своей преступной деятельности они также привлекли первого заместителя председателя облсовета. Следствие задокументировало факты предоставления и, соответственно, получения части средств, а именно 110 и 15 тыс. долларов США, а также их распределение между подозреваемыми

- отметили в САП.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды (взятки) в особо крупном размере либо совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним

НАБУ и САП обнародовали записи по делу "Форрест Гамп" о легализации 150 млн гривен через государственный банк для уплаты залога. Среди фигурантов - должностные лица ОП и народные депутаты.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Недвижимость
Пожизненное лишение свободы
Волынская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
Луцк