Получили взятку в размере 140 000 долларов за застройку - депутатам Волыньсовета объявили о подозрении
Киев • УНН
Депутату и первому заместителю председателя Волыньсовета объявили о подозрении в получении 110 тысяч долларов из взятки за содействие застройке. Общая сумма предложения составляла 140 тысяч долларов.
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении депутату Волынского областного совета и первому заместителю председателя Волынского областного совета. Им вменяют получение неправомерной выгоды за содействие в осуществлении строительства в городе Луцке многоквартирного жилого дома, сообщает УНН со ссылкой на САП.
Детали
По данным следствия, председатель одной из фракций действовал в сговоре с председателем другой депутатской фракции Волынского облсовета. Вместе они приняли предложение от пользователя земельного участка предоставить 140 тыс. долларов США, из которых 110 тыс. долларов США должны были достаться им и другим депутатам облсовета, а 30 тыс. долларов США - двум председателям депутатских фракций Луцкого горсовета.
Следствие также установило, что владельцем земельного участка является бывший народный депутат.
К своей преступной деятельности они также привлекли первого заместителя председателя облсовета. Следствие задокументировало факты предоставления и, соответственно, получения части средств, а именно 110 и 15 тыс. долларов США, а также их распределение между подозреваемыми
Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды (взятки) в особо крупном размере либо совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).
Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Напомним
НАБУ и САП обнародовали записи по делу "Форрест Гамп" о легализации 150 млн гривен через государственный банк для уплаты залога. Среди фигурантов - должностные лица ОП и народные депутаты.