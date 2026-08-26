Отримали хабар у 140 000 доларів за забудову - депутатам Волиньради оголосили підозру
Київ • УНН
Депутату та першому заступнику голови Волиньради оголосили підозру в одержанні $110 тисяч із хабаря за сприяння забудові. Загальна сума пропозиції становила $140 тисяч.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру депутату Волинської обласної ради та першому заступнику голови Волинської обласної ради. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди за сприяння у здійсненні будівництва в місті Луцьку багатоквартирного житлового будинку, повідомляє УНН з посиланням на САП.
Деталі
За даними слідства, голова однієї із фракцій діяв у змові з головою іншої депутатської фракції Волинської облради. Разом вони прийняли пропозицію від користувача земельною ділянкою надання 140 тис. доларів США, з яких 110 тис. доларів США мали дістатись їм та іншим депутатам облради, 30 тис. доларів США - двом головам депутатських фракцій Луцької міськради.
Слідство також встановило, що власником земельної ділянки є колишній нардеп.
До своєї злочинної діяльності вони залучили також першого заступника голови облради. Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме 110 і 15 тис. дол. США, а також їх розподіл між підозрюваними
Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (хабара) в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).
Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.
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