Отримали хабар у 140 000 доларів за забудову - депутатам Волиньради оголосили підозру

$44.670.0352.090.07
ukenru
14:09 • 4866 перегляди
Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55
13:41 • 4980 перегляди
Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні
12:49 • 5904 перегляди
Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel
11:45 • 21683 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto
26 серпня, 08:38 • 27194 перегляди
У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 40265 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:17 • 22807 перегляди
Дитячі садки в Україні: чи вистачає місць у новому навчальному році
Ексклюзив
26 серпня, 07:05 • 32699 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
26 серпня, 05:39 • 26028 перегляди
Українські дрони FP-1 уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і Wildberries у тамбовській області - Fire PointVideo
26 серпня, 04:52 • 29714 перегляди
Ранковий удар по Чернігову: загинули жінка та 4-річна дівчинка, 14-річну дитину госпіталізували
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2.6м/с
36%
752мм
Популярнi новини
Країни Центральної Америки оголосили надзвичайний стан через сильну посуху26 серпня, 04:58 • 4284 перегляди
Сильна пожежа перекрила рух на одній з вулиць у КиєвіPhoto26 серпня, 05:32 • 16001 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo26 серпня, 06:00 • 30536 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto26 серпня, 06:30 • 28430 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto13:15 • 9374 перегляди
Публікації
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto13:15 • 9644 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto11:45 • 21680 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 40264 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
26 серпня, 07:05 • 32698 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto26 серпня, 06:30 • 28558 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джон Реткліфф (політик)
Ярослав Железняк
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 33468 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 32687 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 35148 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 71549 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 71727 перегляди
Актуальне
Опалення
Instagram
Facebook
Соціальна мережа
Економіст (журнал)

Отримали хабар у 140 000 доларів за забудову - депутатам Волиньради оголосили підозру

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Депутату та першому заступнику голови Волиньради оголосили підозру в одержанні $110 тисяч із хабаря за сприяння забудові. Загальна сума пропозиції становила $140 тисяч.

Отримали хабар у 140 000 доларів за забудову - депутатам Волиньради оголосили підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру депутату Волинської обласної ради та першому заступнику голови Волинської обласної ради. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди за сприяння у здійсненні будівництва в місті Луцьку багатоквартирного житлового будинку, повідомляє УНН з посиланням на САП.

Деталі

За даними слідства, голова однієї із фракцій діяв у змові з головою іншої депутатської фракції Волинської облради. Разом вони прийняли пропозицію від користувача земельною ділянкою надання 140 тис. доларів США, з яких 110 тис. доларів США мали дістатись їм та іншим депутатам облради, 30 тис. доларів США - двом головам депутатських фракцій Луцької міськради.

Слідство також встановило, що власником земельної ділянки є колишній нардеп.

До своєї злочинної діяльності вони залучили також першого заступника голови облради. Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме 110 і 15 тис. дол. США, а також їх розподіл між підозрюваними

- зазначили в САП.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (хабара) в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Нагадаємо

НАБУ та САП оприлюднили записи у справі "Форрест Гамп" про легалізацію 150 млн гривень через державний банк для сплати застави. Серед фігурантів - посадові особи ОП та народні депутати.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаКримінал
Нерухомість
Довічне позбавлення волі
Волинська область
Національне антикорупційне бюро України
Україна
Луцьк