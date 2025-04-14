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Получил задание ликвидировать командиров ВСУ на Яворовском полигоне: задержан "двойной" агент рф

Киев • УНН

 • 7574 просмотра

СБУ задержала "двойного" агента рф, который работал на фсб и гру. Он готовил теракты против командиров ВСУ на Яворовском полигоне, за что ему грозит пожизненное.

Получил задание ликвидировать командиров ВСУ на Яворовском полигоне: задержан "двойной" агент рф

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала во Львовской области "двойного" агента рф, который одновременно работал на фсб и российскую военную разведку (более известную как гру). Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, вражеским приспешником оказался инструктор Яворивского полигона. Его задача от гру рф заключалась в подготовке терактов против командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре Сил обороны

- говорится в сообщении.

Детали

Задокументировано, что агент получил от куратора "карт-бланш" на выбор способа ликвидации украинских военных. Так, по одному из "сценариев" предатель должен был изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ), а затем скрыто заложить его в штабе или учебном корпусе.

Также агент разрабатывал вариант использования "втемную" своего коллеги, который должен был занести замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию командиров.

Еще один способ убийства, который рассматривал "крот", был ракетный удар рашистов по координатам актуального сосредоточения украинских защитников на полигоне.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские намерения, задокументировала их и задержала предателя, когда он готовил предложения по ликвидации для своего куратора

- добавили в СБУ.

Также в ходе расследования установлены контакты предателя с куратором из фсб. По его указанию агент собирал информацию о количестве и специфике подразделений, которые тренируются на Яворивском полигоне.

При обысках у задержанного изъято 3 телефона с сим-картами, которые он использовал, чтобы скрыть контакты с оккупантами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила военнослужащего ВСУ, который корректировал огонь оккупантов по своим побратимам09.04.25, 17:29 • 12773 просмотра

Ольга Розгон

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