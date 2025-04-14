Получил задание ликвидировать командиров ВСУ на Яворовском полигоне: задержан "двойной" агент рф

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала во Львовской области "двойного" агента рф, который одновременно работал на фсб и российскую военную разведку (более известную как гру). Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, вражеским приспешником оказался инструктор Яворивского полигона. Его задача от гру рф заключалась в подготовке терактов против командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре Сил обороны

Задокументировано, что агент получил от куратора "карт-бланш" на выбор способа ликвидации украинских военных. Так, по одному из "сценариев" предатель должен был изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ), а затем скрыто заложить его в штабе или учебном корпусе.

Также агент разрабатывал вариант использования "втемную" своего коллеги, который должен был занести замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию командиров.

Еще один способ убийства, который рассматривал "крот", был ракетный удар рашистов по координатам актуального сосредоточения украинских защитников на полигоне.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские намерения, задокументировала их и задержала предателя, когда он готовил предложения по ликвидации для своего куратора