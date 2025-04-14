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Financial Times

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The Guardian

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Отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ на Яворівському полігоні: затримано "подвійного" агента рф

Київ • УНН

 • 7580 перегляди

СБУ затримала "подвійного" агента рф, який працював на фсб та гру. Він готував теракти проти командирів ЗСУ на Яворівському полігоні, за що йому загрожує довічне.

Отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ на Яворівському полігоні: затримано "подвійного" агента рф

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Львівщині "подвійного" агента рф, який одночасно працював на фсб та російську воєнну розвідку (більш відому як гру). Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону. Його завдання від гру рф полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Задокументовано, що агент отримав від куратора "карт-бланш" на вибір способу ліквідації українських військових. Так, за одним із "сценаріїв" зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП), а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі.

Також агент розробляв варіант використання "втемну" свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів.

Ще один спосіб убивства, який розглядав "кріт", був ракетний удар рашистів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри, задокументувала їх і затримала зрадника, коли він готував пропозиції з ліквідації для свого куратора

- додали в СБУ.

Також під час розслідування встановлено контакти зрадника з куратором із фсб. За його вказівкою агент збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні.

При обшуках у затриманого вилучено 3 телефони із сім-картами, які він використовував, щоб приховати контакти з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила військовослужбовця ЗСУ, який коригував вогонь окупантів по своїх побратимах09.04.25, 17:29 • 12783 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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