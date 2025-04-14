Отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ на Яворівському полігоні: затримано "подвійного" агента рф

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Львівщині "подвійного" агента рф, який одночасно працював на фсб та російську воєнну розвідку (більш відому як гру). Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону. Його завдання від гру рф полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони

Задокументовано, що агент отримав від куратора "карт-бланш" на вибір способу ліквідації українських військових. Так, за одним із "сценаріїв" зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП), а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі.

Також агент розробляв варіант використання "втемну" свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів.

Ще один спосіб убивства, який розглядав "кріт", був ракетний удар рашистів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри, задокументувала їх і затримала зрадника, коли він готував пропозиції з ліквідації для свого куратора