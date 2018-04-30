Полторак: военные начнут работать с Javelin 2 мая

"Благодарен президенту Украины за титанические усилия для получения противотанковых комплексов Джавелин и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением", - написал он.

По его словам, "это решение даст возможность приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов "Джавелин", которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины и создать мощный противотанковый резерв".

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко подтвердил информацию о прибытии комплексов Javelin в Украину.