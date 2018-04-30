Полторак: військові почнуть працювати з Javelin 2 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Збройні сили України 2 травня розпочнуть працювати з протитанковими ракетними комплексами Javelin, які США передали Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку міністра оборони України Степана Полторака.
“Вдячний президенту України за титанічні зусилля для отримання протитанкових комплексів Джавелін та президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за позитивне рішення, яке дозволило суттєво підвищити обороноздатність України та забезпечити українських військовослужбовців сучасним озброєнням”, — написав він.
За його словами “це рішення дасть можливість приступити від теоретичної до практичної підготовки наших розрахунків „Джавелінів“, які розпочнуться 2 травня на базі навчальних центрів Збройних Сил України, та створити потужний протитанковий резерв”.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко підтвердив інформацію про прибуття комплексів Javelin до України.