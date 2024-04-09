Полтысячи обращений поступило в Международный реестр убытков только в первый день - Шмыгаль

В Международный реестр убытков за первые сутки его работы поступило более 500 обращений, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

Глава правительства напомнил, что в этом месяце в Гааге заработал Международный реестр убытков как часть международного Компенсационного механизма.

"Только за первые сутки его работы поступило более 500 обращений от жертв российской агрессии", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль прогнозирует, что в международный Реестр убытков поступит до 8 млн заявлений