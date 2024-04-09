Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
Полтысячи обращений поступило в Международный реестр убытков только в первый день - Шмыгаль
Функционал реестра разрушенного войной имущества расширили - Шмыгаль
Взрывная травма и не только: в результате вчерашнего обстрела Херсонщины ранен 70-летний мужчина
россияне уничтожают украинский собор в оккупированном Севастополе: у Зеленского отреагировали
Из оккупации спасли еще двух детей - Кулеба
Уже трое раненых в результате вражеского удара по Харькову, поиски продолжаются - мэр
Атака рф на Харьков: известно о двух раненых
Президент осмотрел, как проходит строительство фортификаций на Харьковщине
Убийство подростка на станции фуникулера: семья погибшего поддерживает ходатайство об аресте подозреваемого
россияне атаковали Харьков, зафиксировали два прилета по центральной части города
Популярные
Казахстан заявляет, что не готовит чрезвычайные запасы бензина для россии
кремль усилил попытки дестабилизации Молдовы, используя пророссийских деятелей - ISW
На Днепропетровщине ночью уничтожили пять российских беспилотников - ОВА
На Луганщине оккупанты задолжали миллионы работникам бюджетных учреждений - Центр сопротивления
Белый дом обвинил Конгресс в том, что Украина теряет позиции на поле боя
Публикации
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Полтысячи обращений поступило в Международный реестр убытков только в первый день - Шмыгаль
Более 500 обращений от жертв российской агрессии поступило в первый день работы Международного реестра убытков, запущенного в Гааге в рамках Международного механизма компенсаций.
Функционал реестра разрушенного войной имущества расширили - Шмыгаль
Украинское правительство расширило функциональность реестра имущества, поврежденного или разрушенного в результате российской агрессии.
Взрывная травма и не только: в результате вчерашнего обстрела Херсонщины ранен 70-летний мужчина
70-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги после того, как оккупанты обстреляли село Козацкое Херсонской области.
россияне уничтожают украинский собор в оккупированном Севастополе: у Зеленского отреагировали
В оккупированном Крыму россияне демонтировали купол кафедрального собора Православной Церкви Украины. В Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым назвали это очередным шагом систематического уничтожения религиозной свободы на полуострове.
Из оккупации спасли еще двух детей - Кулеба
Еще двое детей, один из которых сирота, были спасены с оккупированных Россией территорий украинской организацией Save Ukraine.
Уже трое раненых в результате вражеского удара по Харькову, поиски продолжаются - мэр
В результате вражеского обстрела в Харькове ранения получили три человека, на месте нападения продолжаются поисковые работы.
Атака рф на Харьков: известно о двух раненых
Два человека получили ранения в результате российских ударов по Харькову, экстренные службы отреагировали на инцидент.
Президент осмотрел, как проходит строительство фортификаций на Харьковщине
Президент Зеленский проинспектировал строительство фортификационных сооружений и оборонительных систем вблизи границы с россией в Харьковской области.
Убийство подростка на станции фуникулера: семья погибшего поддерживает ходатайство об аресте подозреваемого
Семья 16-летнего парня, который погиб на станции фуникулера в Киеве, поддерживает ходатайство прокуратуры о взятии под стражу правоохранителя, которого подозревают в толкании подростка, что привело к его смертельной травме.
россияне атаковали Харьков, зафиксировали два прилета по центральной части города
Российские войска атаковали Харьков, что повлекло взрывы в центральной части города, по словам местных чиновников.