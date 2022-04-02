Полтавскую область атаковали ракетами и из авиации - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Атака на Полтавскую область была осуществлена российскими оккупантами ракетами и из авиации, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин утром в субботу, 2 апреля, пишет УНН.
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"О ночных обстрелах российским врагом. Ночью не менее 4 ракет ударили по двум инфраструктурным объектам в Полтаве. Утром, по предварительной информации, три вражеских самолета атаковали промышленные объекты Кременчуга", - сообщил Лунин в Telegram.
Детали
Глава ОВА сообщил, что на утро 2 апреля продолжалось тушение пожара, работают спасатели.
"Не постим никаких видео и фото", - подчеркнул Лунин.
Ранее
Об обстрелах в Полтавской области сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.