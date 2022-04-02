Полтавщину атакували ракетами та з авіації - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Атака на Полтавщину була здійснена російськими окупантами ракетами та з авіації, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін вранці у суботу, 2 квітня, пише УНН.
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"Про нічні обстріли російським ворогом. Уночі не менше 4 ракет вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Полтаві. Вранці, за попередньою інформацією, три ворожі літаки атакували промислові обʼєкти Кременчука", - повідомив Лунін у Telegram.
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Голова ОВА повідомив, що на ранок 2 квітня продовжувалося гасіння пожежі, працюють рятувальники.
"Не постимо жодних відео та фото", - наголосив Лунін.
Раніше
Про обстріли в Полтавській області повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.