Полтавщину атакували ракетами та з авіації - голова ОВА

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"Про нічні обстріли російським ворогом. Уночі не менше 4 ракет вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Полтаві. Вранці, за попередньою інформацією, три ворожі літаки атакували промислові обʼєкти Кременчука", - повідомив Лунін у Telegram.

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Голова ОВА повідомив, що на ранок 2 квітня продовжувалося гасіння пожежі, працюють рятувальники.

"Не постимо жодних відео та фото", - наголосив Лунін.

Раніше

Про обстріли в Полтавській області повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.