Польский закон с запретом "бандеризма": на украинское общество подали в прокуратуру

По мнению Люблинского воеводы Пшемислава Чарнека, воскресные торжества в Сагрыни - "это одна большая провокация", а председатель Украинского общества в Люблине доктор Григорий Куприянович своими словами приравнивает события, произошедшие в Сагрыни в 1944 году к событиям на Волыни 1943 года.



"Приравнивание этих двух событий может быть преступлением", - сказал Чарнек в понедельник польским журналистам.



Во время мероприятий в Сагрыни Григорий Куприянович среди прочего заявил, что более 74 лет назад там погибли граждане Речи Посполитой, украинцы, православные жители той земли, "на которой веками жили их предки".



По мнению Люблинского воеводы, слова Григория Куприяновича "скандальные, потому что он однозначно приравнивает события в Сагрыни к событиям на Волыни и в других местах на окраинах, уравнивает 130000 жертв (поляков) геноцида (совершенного) украинскими-националистами с несколькими сотнями мирных украинцев, которые погибли в Сагрыни 10 марта 1944 года", а это может быть преступлением.



Воевода отметил положения статьи Уголовного кодекса о пренебрежении польского народа и нарушение закона об Институте национальной памяти Польши, вводят штраф или лишение свободы за публичное отрицание преступлений украинских националистов.



"Конечно, нет прямого высказывания, которое отрицает преступления украинских националистов, но слова господина Григория Куприяновича течение многих последних лет, а также особенно это высказывание с приравниванием этих двух событий, по моему убеждению, должна изучить прокуратура и поэтому я вношу заявление в прокуратуру о возможном преступление. Я хочу, чтобы прокуратура проверила это", - сказал он.



В свою очередь, председатель Украинского общества в Люблине Григорий Куприянович сообщил, что поддерживает каждое свое слово, которое он сказал в Сагрыни.

"Я убежден, что в моих словах не было лжи", - отметил он.

Он напомнил, что в Польше живут украинцы - граждане Республики Польша и они имеют право на собственный взгляд на историю.



Как сообщал УНН, Конституционный суд Польши прекращает рассмотрение по новым положений закона об Институте национальной памяти страны, которые потеряли силу и оценит только те изменения, которые не отменены.