Польський закон із забороною "бандеризму": на українське товариство подали у прокуратуру

На думку люблінського воєводи Пшемислава Чарнека, недільні урочистості в Сагрині – "це одна велика провокація", а голова Українського товариства у Любліні доктор Григорій Купріянович своїми словами прирівнює події, що відбулися в Сагрині в 1944 році до подій на Волині 1943 року.



"Прирівнювання цих двох подій може бути злочином", - сказав Чарнек у понеділок польським журналістам.



Під час заходів у Сагрині Григорій Купріянович серед іншого заявив, що понад 74 роки тому там загинули громадяни Речі Посполитої, українці, православні жителі тієї землі, "на якій століттями жили їхні предки".



На думку люблінського воєводи, слова Григорія Купріяновича "скандальні, бо він однозначно прирівнює події у Сагрині до подій на Волині та в інших місцях на кресах, зрівнює 130 тисяч жертв (поляків) геноциду (вчиненого) українцями-націоналістами з кількома сотнями цивільними українцями, котрі загинули в Сагрині 10 березня 1944 року", а це може бути злочином.



Воєвода вказав на положення статті Кримінального кодексу про зневагу польського народу та порушення закону про Інститут національної пам’яті Польщі, що вводить штраф або позбавлення волі за публічне заперечення злочинів українських націоналістів.



"Звісно, немає прямого висловлювання, що заперечує злочини українських націоналістів, але слова пана Григорія Купріяновича протягом багатьох останніх років, а також особливо це висловлювання із прирівнюванням цих двох подій, на моє переконання, має вивчити прокуратура і тому я вношу заяву до прокуратури про можливий злочин. Я хочу, аби прокуратура перевірила це", - сказав він.



У свою чергу, голова Українського товариства у Любліні Григорій Купріянович повідомив, що підтримує кожне своє слово, яке він сказав у Сагрині.

"Я переконаний, що у моїх словах не було неправди", - зазначив він.

Він нагадав, що у Польщі живуть українці – громадяни Республіки Польща і вони теж мають право на власний погляд на історію.



Як повідомляв УНН, Конституційний суд Польщі припиняє розгляд щодо нових положень закону про Інститут національної пам'яті країни, які втратили чинність, і оцінить лише ті зміни, які не були скасовані.