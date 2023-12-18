Польские перевозчики расширят блокаду на ПП "Дорогуск" участием фермеров
Киев • УНН
Польские перевозчики и фермеры из ассоциации "Объединенное село" намерены расширить блокаду пограничного пункта пропуска "Дорогуск", требуя изменений в аграрной политике, в том числе прекращения импорта сахара из Украины.
Блокаду крупнейшего на польско-украинской границе пункта пропуска (ПП) "Дорогуск-Ягодин", возобновление которой анонсировано с 14:30 по киевскому времени в понедельник, 18 декабря, теперь будет проводить объединение польских фермеров "Объединенное село". Об этом сообщил лидер протестующих перевозчиков Рафа Меклер, передает УНН.
Детали
Среди новых условий, в частности, приостановление импорта сахара из Украины, немедленная выплата прямых субсидий и сохранение компенсации акциза на топливо, а также компенсации производителям кукурузы.
Несмотря на запрет импорта зерновых из Украины, который действует уже много месяцев, утверждается, что на польском рынке сложилась трагическая ситуацией, вызванной неконтролируемым притоком зерна из Украины, урожай 2023 года года перспективы не улучшил, а системные решения по защите внутреннего рынка не внедряются.
Контекст
Блокаду ПП "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Гребенное" начали 6 ноября польские перевозчики, а 22 ноября к протесту присоединилась организация Oszukana Wieś ("Обманутое село"), которая заблокировала ПП "Ше - Медика". Вне блокады остались только пункты для пропуска пустого транспорта и пункты для малотоннажных автомобилей.
Польские протестующие возобновили блокирование дороги на КПП "Дорогуск"11 декабрь 2023, 23:20 • 35013 просмотров
Польские перевозчики расширят блокаду на ПП "Дорогуск" участием фермеров
Польские перевозчики и фермеры из ассоциации "Объединенное село" намерены расширить блокаду пограничного пункта пропуска "Дорогуск", требуя изменений в аграрной политике, в том числе прекращения импорта сахара из Украины.
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