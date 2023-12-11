Польские протестующие возобновили блокирование дороги на КПП "Дорогуск"

Польские протестующие вечером 11 декабря снова заблокировали проезд возле пункта пропуска "Дорогуск" после его разблокирования днем. Об этом сообщил на платформе X организатор акции, лидер партии "Конфедерация" в Люблинском воеводстве Рафал Меклер, передает УНН.

По его словам, "это будет долгая ночь". Дорога была перекрыта якобы неисправным грузовиком с транспарантом акции протеста.

Учитывая опубликованные видео, в ответ на попытки заблокировать дорогу грузовиками на место прибыла полиция с дубинками и щитами. О столкновениях между сторонами не сообщается.

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Контекст

В понедельник день, 11 декабря, глава гмины Дорогуск Войцех Сава отозвал разрешение на протест перевозчиков на границе. После этого протестующие самовольно покинули место блокировки и заявили, что будут оспаривать решение главы общины. В свою очередь, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Государственная пограничная служба Украины сообщили о разблокировании движения грузовиков.