Польские фермеры приостанавливают блокаду границы с рф

Польские фермеры приостановили блокаду на границе с рф. Об этом сообщает Polskie Radio, передает УНН.

Детали

Фермеры Варминско-Мазурского воеводства приостановили акцию протеста на границе с рф в Гжехотках.

Организаторы акции проинформировали, что прекращают блокаду в связи с приближением Пасхальных праздников.

Напомним

20 марта протестующие заблокировали пересечение границы с рф, пропуская только одну машину в час. Блокада движения, по планам фермеров, должна была быть минимум месяц.

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