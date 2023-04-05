Польские танки уже на поле боя в Украине - Зеленский

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«Есть очевидное польское лидерство в танковой коалиции, и польские танки уже на поле боя в Украине», - сказал Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что обсуждалось создание совместных предприятий по производству вооружений и боеприпасов.

«Обсудили с нашими братьями сегодня создание совместных предприятий для производства вооружений и боеприпасов. Несмотря на все, оборонно-промышленный комплекс наших стран будет работать действенно. Также очень предметные договоренности. Мне приятно констатировать, что наши предыдущие договоренности, в частности, Львовские уже выполнены», - рассказал Зеленский.

Дополнение

В начале марта сообщалось, что процесс обучения украинских танкистов на танках Leopard 2 завершился, польские танки этого типа, которые Польша должна была передать Украине (14 единиц), уже переданы.