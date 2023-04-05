Польські танки вже на полі бою в Україні – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Танки, які передала Польща вже на полі бою в Україні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким у Варшаві, передає кореспондент УНН.
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«Є очевидне польське лідерство в танковій коаліції, і польські танки вже на полі бою в Україні», - сказав Зеленський.
Окрім того, він повідомив, що було обговорено створення спільних підприємств для виробництв озброєнь та боєприпасів.
«Обговорили з нашими братами сьогодні створення спільних підприємств для виробництв озброєнь та боєприпасів. Попри все оборонно-промисловий комплекс наших країн працюватиме дієво. Також дуже предметні домовленості. Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості, зокрема, Львівські вже виконані», - розповів Зеленський.
Доповнення
На початку березня повідомлялося, що процес навчання українських танкістів на танках Leopard 2 завершився, польські танки цього типу, які Польща мала передати Україні (14 одиниць), уже передано.