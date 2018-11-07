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Польская полиция задержала 4-х человек за нападение на граждан Индии и украинца

Польская полиция задержала 4-х человек за нападение на граждан Индии и украинца

Киев  •  УНН

 • 10345 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Полиция в городе Лодзь задержала четырех мужчин в возрасте 20-22 лет, которых подозревают в избиении на национальной почве трёх граждан Индии и нарушении телесной неприкосновенности гражданина Украины. Как сообщает “Польское радио”, об этом заявил представитель местной полиции Марцин Федукович, информирует УНН.

Он отметил, что нападение на трех мужчин индийской национальности произошел 27 октября на одной из улиц города, недалеко от хостела, где жили иностранцы.

В частности, четверо нетрезвых мужчин сначала вульгарными словами оскорбили граждан Индии по поводу их расовой принадлежности, а потом начали их бить. Во время инцидента из хостела вышел гражданин Украины, который услышал крики. Один из нападавших оттолкнул его.

Пострадал также случайный прохожий, который хотел записать инцидент на мобильный телефон. Когда это увидел один из агрессоров, ударил его кулаком в лицо.

Полиция на основании изученных доказательств, в частности слов свидетелей и записей видеомониторинга, установила личности четырех мужчин в возрасте 20-22 лет, которых задержали 5 и 6 ноября. Они признались в нападении на граждан Индии и даже выразили сожаление и желание извиниться перед обиженными, утверждая, что к их поведению привело большое количество употребленного алкоголя.

Всем задержанным предъявлены обвинения в избиении на национальной почве, а один из них дополнительно ответит за нарушение телесной неприкосновенности гражданина Украины и причинение вреда здоровью польского прохожего.

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше задержали 42-летнего гражданина, который использовал более полутысячи человек для выполнения принудительной работы на стройках. Его жертвами стали поляки и иностранцы, среди которых были и украинцы. Как отмечает “Польское радио”, работники не получили по меньшей мере 4,5 млн злотых (более 1 млн евро) заработной платы и других выплат.

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