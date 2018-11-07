Польська поліція затримала 4-х осіб за напад на громадян Індії та українця

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Поліція у місті Лудзь затримала чотирьох чоловіків у віці 20-22 років, яких підозрюють у побитті на національному ґрунті трьох громадян Індії та порушенні тілесної недоторканості громадянина України. Як повідомляє “Польське радіо”, про це заявив речник місцевої поліції Марцін Фєдукович, інформує УНН.