Польська поліція затримала 4-х осіб за напад на громадян Індії та українця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Поліція у місті Лудзь затримала чотирьох чоловіків у віці 20-22 років, яких підозрюють у побитті на національному ґрунті трьох громадян Індії та порушенні тілесної недоторканості громадянина України. Як повідомляє “Польське радіо”, про це заявив речник місцевої поліції Марцін Фєдукович, інформує УНН.
Він зазначив, що напад на трьох чоловіків індійської національності стався 27 жовтня на одній з вулиць міста, неподалік гостела, де мешкали іноземці.
Зокрема, четверо нетверезих чоловіків спочатку вульгарними словами образили громадян Індії з приводу їхньої расової приналежності, а потім почали їх бити. Під час інциденту з гостела вийшов громадянин України, який почув крики. Один з нападників відштовхнув його.
Постраждав також випадковий перехожий, який хотів записати інцидент на мобільний телефон. Коли це побачив один з агресорів, ударив його кулаком в обличчя.
Поліція на підставі вивчених доказів, зокрема слів свідків та записів відеомоніторингу, встановила особи чотирьох чоловіків у віці 20-22 років, яких затримали 5 і 6 листопада. Вони зізналися у нападі на громадян Індії та навіть висловили жаль і бажання вибачитися перед скривдженими, стверджуючи, що до їхньої поведінки призвела велика кількість вжитого алкоголю.
Усім затриманим висунули звинувачення у побитті на національному ґрунті, а один з них додатково відповість за порушення тілесної недоторканості громадянина України і завдання шкоди здоров’ю польського перехожого.
Чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Польщі затримали 42-річного громадянина, який використав більше півтисячі людей для виконання примусової роботи на будовах. Його жертвами стали поляки та іноземці, серед яких були й українці. Як відзначає “Польське радіо”, працівники не одержали щонайменше 4,5 млн злотих (понад 1 млн євро) заробітної плати та інших виплат.