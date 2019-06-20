Польская художница делает фантастические анималистические тату

Мастер работает в жанре акварель. Фаворитом в работах женщины является кот, но любит художница и лис, жирафов, коал и птиц.

Инстаграм женщины - dzo_lamа насчитывает почти 90 000 поклонников.



Как сообщал УНН, президент США Барак Обама пообещал сделать себе и жене татуировку, если одна из его дочерей решится на такой поступок .



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Напомним, танцовщик Полунин не только получил паспорт РФ, но и сделал татуировку с Путиным.