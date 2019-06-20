Польская художница делает фантастические анималистические тату
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Художница Иоанна Свирская (Joanna Swirska) из города Вроцлав, Польша, украшает человеческие тела яркими анималистическими картинами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram мастерицы.
Мастер работает в жанре акварель. Фаворитом в работах женщины является кот, но любит художница и лис, жирафов, коал и птиц.
Инстаграм женщины - dzo_lamа насчитывает почти 90 000 поклонников.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама пообещал сделать себе и жене татуировку, если одна из его дочерей решится на такой поступок .
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Напомним, танцовщик Полунин не только получил паспорт РФ, но и сделал татуировку с Путиным.