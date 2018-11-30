Танцівник Полунін не лише отримав паспорт РФ, але й зробив татуювання з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Український танцівник Сергій Полунін 25 листопада опублікував у себе на сторінці в соцмережі Іnstagram татуювання з обличчям президента РФ Володимира Путіна, передає УНН.
"Спасибі Володимиру і всім людям, які вибрали добро", - написав він.
На фотографії також видно татуювання у вигляді герба України на лівій руці танцюриста.
Нагадаємо, раніше танцівник українського походження Сергій Полунін повідомив у соцмережі, що отримав громадянство РФ.
Танцівник також зазначив, що "щасливий ... зайняти позицію проти злих людей, які створюють революції в Україні та Грузії".
Дата видачі його нового паспорта - 29 жовтня 2018 року. Крім того, Полунін зазначив, що підтримує політику Володимира Путіна.
Thank you to Vladimir and everyone who is standing for good. My respect to you. It’s not easy to Be strong and to choose light. Love is Light and it’s the most powerful. Спасибо Владимиру и всем людям кто выбрал добро. Моё вам уважение. Не легко быть сильным и двигаться к свету. Любовь это свет и оно самое великое