Танцовщик Полунин не только получил паспорт РФ, но и сделал татуировку с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинский танцовщик Сергей Полунин 25 ноября опубликовал у себя на странице в соцсети Instagram татуировку с лицом президента РФ Владимира Путина, передает УНН.
"Спасибо Владимиру и всем людям, которые выбрали добро", - написал он.
На фотографии также видно татуировку в виде герба Украины на левой руке танцора.
Напомним, ранее танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин сообщил в соцсети, что получил гражданство РФ.
Танцовщик также отметил, что "счастлив ... занять позицию против злых людей, которые создают революции в Украине и Грузии".
Дата выдачи его нового паспорта - 29 октября 2018 года. Кроме того, Полунин отметил, что поддерживает политику Владимира Путина.
Thank you to Vladimir and everyone who is standing for good . My respect to you. It's not easy to Be strong and to choose light . Love is Light and it's the most powerful . Спасибо Владимиру и всем людям кто выбрал добро. Моё вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь это свет и оно самое великое