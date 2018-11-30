Український танцівник отримав російське громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство РФ. В Instagram він показав фото нового паспорта і запевнив, що підтримує президента Росії Володимира Путіна, передає УНН.
"Росія для мене завжди була і є добром. Я дуже щасливий стати громадянином Росії", - написав Полунін.
Танцівник зазначив, що "щасливий ... зайняти позицію проти злих людей, які створюють революції в Україні та Грузії".
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Дата видачі його нового паспорта - 29 жовтня 2018 року. Крім того, танцівник зазначив, що підтримує політику Володимира Путіна.
Додамо, що Полунін народився 20 листопада 1989 року в Херсоні. У 13 років переїхав до Лондона, де навчався в Школі Королівського балету. З 2007 по 2012 рік Полунін був запрошеним прем'єром Королівського балету в Лондоні.