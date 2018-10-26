Екс-українець з НБА отримав дебютний виклик до збірної Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колишній український центровий Джоель Боломбой потрапив до розширеного списку збірної Росії з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на РФБ.
Центровий московського “ЦСКА” потрапив в список 19 гравців, які викликані на матчі відбору на чемпіонат світу-2019 проти Фінляндії та Чехії.
У поточному сезоні Боломбой зіграв в 9 матчах за “армійців”, в яких за 14:34 хвилини на паркеті набирав по 6,6 очка і робив 3,8 підбирання.
Примітно, що в НБА темношкірий атлет, який народився в інтернаціональній родині, грав за “Юту Джаз” і “Мілуокі Бакс”.
Як повідомляв УНН, Боломбой прийняв рішення прийняти російське громадянство цього літа.