Екс-українець з НБА отримав дебютний виклик до збірної Росії

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колишній український центровий Джоель Боломбой потрапив до розширеного списку збірної Росії з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на РФБ.

Центровий московського “ЦСКА” потрапив в список 19 гравців, які викликані на матчі відбору на чемпіонат світу-2019 проти Фінляндії та Чехії.

У поточному сезоні Боломбой зіграв в 9 матчах за “армійців”, в яких за 14:34 хвилини на паркеті набирав по 6,6 очка і робив 3,8 підбирання.

Примітно, що в НБА темношкірий атлет, який народився в інтернаціональній родині, грав за “Юту Джаз” і “Мілуокі Бакс”.

Як повідомляв УНН, Боломбой прийняв рішення прийняти російське громадянство цього літа.

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