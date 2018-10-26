Экс-украинец из НБА получил дебютный вызов в сборную России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Бывший украинский центровой Джоэль Боломбой попал в расширенный список сборной России по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на РФБ.
Центровой московского “ЦСКА” попал в список 19 игроков, вызванных на матчи отбора на чемпионат мира-2019 против Финляндии и Чехии.
В текущем сезоне Боломбой сыграл в 9 матчах за “армейцев”, в которых за 14:34 минуты на паркете набирал по 6,6 очка и делал 3,8 подбора.
Примечательно, что в НБА темнокожий атлет, родился в интернациональной семье, играл за “Юту Джаз” и “Милуоки Бакс”.
Как сообщал УНН, Боломбой принял решение принять российское гражданство этим летом.