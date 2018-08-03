Помер тату-модель Zombie Boy
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Тату-модель із Канади Рік Дженест, відомий під псевдонімом Zombie Boy, помер у віці 32 років. Тіло манекенника знайшли в його власному будинку в Монреалі, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Рік був відомий як Zombie Boy через татуювання у вигляді кісток і органів по всьому тілу, включаючи череп на обличчі.
Повідомляється, що він був знайдений мертвим у своєму будинку в Монреалі, і вважається, що він наклав на себе руки.
Нагадаємо, у квітні шведський діджей Тім Берглінг, відомий під псевдонімом Avicii, наклав на себе руки. Його поховали в Стокгольмі.