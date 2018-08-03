Умер тату-модель Zombie Boy
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Тату-модель из Канады Рик Дженест, известный под псевдонимом Zombie Boy, умер в возрасте 32 лет. Тело манекенщика нашли в его собственном доме в Монреале, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
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Рик был известен как Zombie Boy из-за татуировок в виде костей и органов по всему телу, включая череп на лице.
Сообщается, что он был найден мертвым в своем доме в Монреале, и считается, что он совершил самоубийство.
Напомним, в апреле шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, покончил с собой. Его похоронили в Стокгольме.