Умер тату-модель Zombie Boy

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 22917 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 83738 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119806 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127633 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166948 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152604 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140499 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130372 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179716 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118309 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Умер тату-модель Zombie Boy

Умер тату-модель Zombie Boy

Киев  •  УНН

 • 51018 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Тату-модель из Канады Рик Дженест, известный под псевдонимом Zombie Boy, умер в возрасте 32 лет. Тело манекенщика нашли в его собственном доме в Монреале, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

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Рик был известен как Zombie Boy из-за татуировок в виде костей и органов по всему телу, включая череп на лице.

Сообщается, что он был найден мертвым в своем доме в Монреале, и считается, что он совершил самоубийство.

Напомним, в апреле шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, покончил с собой. Его похоронили в Стокгольме.

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