Польська художниця робить фантастичні анімалістичні тату
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Художниця Йоанна Свірська (Joanna Swirska) з міста Вроцлав, Польща, прикрашає людські тіла яскравими анімалістичними картинами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram майстрині.
Майстриня працює у жанрі акварель. Фаворитом у роботах жінки є кіт, але полюбляє художниця і лисиць, жирафів, коал та птиць.
Інстаграм жінки - dzo_lamа налічує майже 90 тисяч прихильників.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама пообіцяв зробити собі та дружині татуювання, якщо одна з його дочок зважиться на такий вчинок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер тату-модель Zombie Boy
Нагадаємо, танцівник Полунін не лише отримав паспорт РФ, але й зробив татуювання з Путіним.