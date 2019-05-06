Польская энергетика не использует уголь из оккупированного Донбасса — чиновник

"Это очень специфический, высококачественный уголь. Только некоторые юридические лица в Польше, но это частные лица, я хочу подчеркнуть, используют (уголь - ред.) в химической сфере. Но органы государственного казначейства, польская энергетика или даже отдельные потребители не используют этот уголь, потому что у них даже нет соответствующих печей", - сказал Тобишовский.

По его словам, этот уголь идет транзитом в Германию, потому что Германия его закупает.

"Польша не имеет с этим ничего общего", - отметил Тобишовский.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск упрекнул правящую партию Польши "Право и справедливость" поставками угля из оккупированного Донбасса.