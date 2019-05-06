Польська енергетика не використовує вугілля з окупованого Донбасу – чиновник

КИЇВ. 6 травня. УНН. Польська енергетика та інші компанії, що належать до державного казначейства Польщі, а також внутрішні індивідуальні одержувачі не використовують вугілля з окупованого Донбасу. Про це заявив заступник міністра енергетики Польщі Гжегож Тобішовський, коментуючи заяву президента Європейської ради Дональда Туска щодо того, що, постачаючи вугілля з окупованого Донбасу, Польща фінансує агресивну політику президента РФ Володимира Путіна, передає УНН з посиланням на Interia.pl.