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Польська енергетика не використовує вугілля з окупованого Донбасу – чиновник

Польська енергетика не використовує вугілля з окупованого Донбасу – чиновник

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Польська енергетика та інші компанії, що належать до державного казначейства Польщі, а також внутрішні індивідуальні одержувачі не використовують вугілля з окупованого Донбасу. Про це заявив заступник міністра енергетики Польщі Гжегож Тобішовський, коментуючи заяву президента Європейської ради Дональда Туска щодо того, що, постачаючи вугілля з окупованого Донбасу, Польща фінансує агресивну політику президента РФ Володимира Путіна, передає УНН з посиланням на Interia.pl.

"Це дуже специфічне, високоякісне вугілля. Тільки деякі юридичні особи в Польщі, але це приватні особи, я хочу підкреслити, використовують (вугілля – ред.) у хімічній сфері. Але органи державного казначейства, польська енергетика або навіть окремі споживачі не використовують це вугілля, тому що у них навіть немає відповідних печей", - сказав Тобішовський.

За його словами, це вугілля йде транзитом у Німеччину, тому що Німеччина його закуповує.

"Польща не має з цим нічого спільного", - зазначив Тобішовський.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск дорікнув керівній партії Польщі "Право і справедливість" поставками вугілля з окупованого Донбасу.

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