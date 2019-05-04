Туск дорікнув Польщі постачанням вугілля з Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, дорікнув керівній партії "Право і справедливість" поставками вугілля з окупованого Донбасу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Money.pl.
"Це незвично дивна форма патріотизму - привозити російське вугілля з окупованого Донбасу, фінансувати імперські ідеї Путіна, надаючи йому 3,5 млрд злотих на рік за цю сировину, щоб він міг загрожувати нашим найближчим сусідам, а також труїти цим вугіллям польських дітей", - заявив Туск.
При цьому він посилався на журналістське розслідування видання Dziennik Gazeta Prawna про процедуру імпорту в Польщу вугілля з Донбасу. За даними видання, з березня 2017 року по вересень 2018 року в Польщі поставили 304 тисячі тонн антрациту з Донбасу. Крім того, до Польщі потрапляє вугілля, що видобувається в Росії.
Зазначається, що імпортером донбаського антрациту є не польський уряд, а приватні компанії.
Як повідомляв УНН, Туск назвав США найкращим союзником Польщі.