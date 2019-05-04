Туск упрекнул Польшу поставкой угля с Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск, обращаясь к толпе перед зданием Варшавского университета, упрекнул руководящую партию "Право и справедливость" поставки угля с оккупированного Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Money.pl.
"Это необычно странная форма патриотизма – привозить российский уголь из оккупированного Донбасса, финансировать имперские идеи Путина, предоставляя ему 3,5 млрд злотых в год за это сырье, чтобы он мог угрожать нашим ближайшим соседям, а также травить этим углем польских детей", - заявил Туск.
При этом он ссылался на журналистское расследование издания Dziennik Gazeta Prawna о процедуре импорта в Польшу уголь из Донбасса. По данным издания, с марта 2017 года по сентябрь 2018 года в Польшу поставили 304 тысячи тонн антрацита из Донбасса. Кроме того, в Польшу попадает уголь, который добывается в России.
Отмечается, что импортером донбасского антрацита является не польское правительство, а частные компании.
Как сообщал УНН, Туск назвал США лучшим союзником Польши.