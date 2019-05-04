Туск назвал США лучшим союзником Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что у Польши не будет лучшего союзника, чем США. Об этом он сообщил на своей лекции в Варшавском университете, передает телеканал TVN24, передает УНН.
“У нас не было и, вероятно, не будет в обозримом будущем лучшего союзника, чем США. И я очень доволен тем, что при всей моей критике сегодняшние польские власти стараются эти хорошие отношения с Америкой развивать”, — сказал он.
В конце апреля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об увеличении военного контингента США в стране. Он рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры, которые могут завершиться в 2019 году.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это заявление подрывает положения Основополагающего акта между Россией и НАТО, который подразумевает отсутствие существенных боевых сил альянса на территории новых членов НАТО на постоянной основе.
Напоминаем, Польша и США договорились об усилении военного присутствия в республике.