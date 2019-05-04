Туск назвал США лучшим союзником Польши

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 73864 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100245 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103107 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104830 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128447 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112867 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138627 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144785 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130216 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130284 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Туск назвал США лучшим союзником Польши

Туск назвал США лучшим союзником Польши

Киев  •  УНН

 • 8162 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что у Польши не будет лучшего союзника, чем США. Об этом он сообщил на своей лекции в Варшавском университете, передает телеканал TVN24, передает УНН.

“У нас не было и, вероятно, не будет в обозримом будущем лучшего союзника, чем США. И я очень доволен тем, что при всей моей критике сегодняшние польские власти стараются эти хорошие отношения с Америкой развивать”, — сказал он.

В конце апреля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об увеличении военного контингента США в стране. Он рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры, которые могут завершиться в 2019 году.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это заявление подрывает положения Основополагающего акта между Россией и НАТО, который подразумевает отсутствие существенных боевых сил альянса на территории новых членов НАТО на постоянной основе.

Напоминаем, Польша и США договорились об усилении военного присутствия в республике.

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