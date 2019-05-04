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Туск назвав США найкращим союзником Польщі

Туск назвав США найкращим союзником Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що у Польщі не буде кращого союзника, ніж США. Про це він повідомив на своїй лекції у Варшавському університеті, передає телеканал TVN24, інформує УНН.

“У нас не було і, ймовірно, не буде в осяжному майбутньому кращого союзника, ніж США. І я дуже задоволений тим, що при всій моїй критиці сьогоднішня польська влада намагаються ці добрі стосунки з Америкою розвивати”, — сказав він.

В кінці квітня глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що уряд домовився про збільшення військового контингенту США в країні. Він розповів, що в даний час ведуться переговори, які можуть завершитися в 2019 році.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров зазначив, що ця заява підриває положення Основоположного Акту між Росією і НАТО, який має на увазі відсутність істотних бойових сил альянсу на території нових членів НАТО на постійній основі.

Нагадуємо, Польща і США домовилися про посилення військової присутності в республіці.

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