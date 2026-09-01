Польша разрешила Украине провести поисковые работы на Холмщине

Польша разрешила Украине провести поисковые работы в селе на Холмщине, которое является местом предполагаемого захоронения мирных украинских жителей, убитых хлопскими батальонами в марте 1944 года. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра культуры Иван Вербицкий, передает УНН.

Польша выдала разрешение на проведение украинской экспедицией поисковых работ на территории села Ласков на Холмщине, в месте предполагаемого захоронения мирных украинских жителей, убитых хлопскими батальонами в марте 1944 года - сообщил Вербицкий.

По его словам, разрешение получил Мемориально-поисковый центр "Доля". Работы будут выполняться по заказу Украинского института национальной памяти.

Получение разрешения является результатом договоренностей украинско-польской рабочей группы по вопросам достойных захоронений, действующей по инициативе министерств культуры обеих стран - резюмировал Вербицкий.

Польша передала перечень мест для проведения дальнейших поисковых и эксгумационных работ на территории Украины