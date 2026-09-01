Польша разрешила Украине провести поисковые работы на Холмщине
Киев • УНН
Украинская экспедиция исследует предполагаемое захоронение украинских гражданских лиц в селе Ласков. Разрешение предоставили по договорённости рабочей\r\nгруппы.
Польша разрешила Украине провести поисковые работы в селе на Холмщине, которое является местом предполагаемого захоронения мирных украинских жителей, убитых хлопскими батальонами в марте 1944 года. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра культуры Иван Вербицкий, передает УНН.
Польша выдала разрешение на проведение украинской экспедицией поисковых работ на территории села Ласков на Холмщине, в месте предполагаемого захоронения мирных украинских жителей, убитых хлопскими батальонами в марте 1944 года
По его словам, разрешение получил Мемориально-поисковый центр "Доля". Работы будут выполняться по заказу Украинского института национальной памяти.
Получение разрешения является результатом договоренностей украинско-польской рабочей группы по вопросам достойных захоронений, действующей по инициативе министерств культуры обеих стран
Польша передала перечень мест для проведения дальнейших поисковых и эксгумационных работ на территории Украины05.08.26, 18:00 • 5032 просмотра